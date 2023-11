Une animation Very baby basket organisée par l’association Bout’Chou et le Réveil bressuirais

Une matinée « Very baby basket » a été organisée par les assistantes maternelles de l’association Bout’Chou et le Réveil bressuirais, mercredi 25 octobre, à la salle omnisports de Valette à Bressuire.

Depuis plus de dix ans, les deux associations organisent deux fois par an, cette animation pour les enfants, leurs assistantes maternelles et leurs parents. 42 enfants de 0 à 6 ans ont pu découvrir le basket encadrés par des entraîneurs du club.

