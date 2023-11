Une Américaine s'installe en Italie pour sa retraite

pour comprendre ses raisons et en savoir plus sur son adaptation en Italie, loin du Texas, où elle avait passé sa vie. Elle n’était allée en Italie qu’une fois, dans les années 1980, mais le pays l’avait toujours attirée. En 2020, après son divorce, le décès de sa mère et un licenciement, Barbara Barto, 62 ans, se dit que l’heure de la retraite est sans doute venue.

Barbara Barto déménage en 2022 et profite depuis du plus faible coût de la vie en Italie, mais pas seulement. Elle est bien plus active en Europe qu’elle ne l’était aux États-Unis. Elle dépend beaucoup moins de sa voiture et peut se rendre en train à Rome en trois heures et à Venise en quatre ou cinq heures.

“Étant donné que j’étais à la retraite, je ne faisais vraiment rien, car il n’y avait vraiment pas grand-chose à faire. Et il fait tellement chaud la moitié du temps au Texas en été que vous ne pouvez pas vraiment sortir et faire quoi que ce soit. Ici, on s’oblige à se lever. J’ai toujours quelque chose à faire. Et je trouve des choses à faire. headtopics.com

La barrière linguistique est pourtant encore une des difficultés principales pour Barbara Barto, qui, faute de maîtriser l’italien, a recours à Google Translate pour la plupart de ses interactions avec les locaux. Autre point qui a troublé la Texane : la fermeture des commerces de l’heure du déjeuner jusqu’à 16 heures.

