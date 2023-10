Une adorable boutique de jouets et peluches vient d'ouvrir dans le centre de Lille

C'est la jolie surprise de cet automne. Une boutique de jeux et jouets a ouvert ses portes au 38 rue Neuve, entre la rue de Béthune et la Grand Place de Lille. Si le local n'est pas bien grand, difficile de ne pas craquer devant les adorables peluches, poupons à croquer et jouets en bois. Ne tardez pas à y faire un tour car il s'agit d'un pop-up dédié à Noël. La boutique éphémère fermera ses portes le 6 janvier prochain.

C'est donc l'ancien local du Comptoir de Mathilde rue Neuve qui a été récupéré. En l'espace de deux semaines, le lieu a été transformé : peinture, installation des meubles, transfert du stock, aménagement des produits...

