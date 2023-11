Une adolescente victime d’un choc septique à cause d’une fourmi

Une petite morsure qui tourne à l’horreur. Au Royaume-Uni, une adolescente de 15 ans a été victime d’un choc septique après avoir été piquée par une fourmi de feu. Selon la chaîne de télévision britannique Sky News, la jeune Rayanne Turay a été piquée à la jambe et à l’aisselle alors qu’elle se trouvait à son domicile de Wandsworth, au sud-ouest de Londres, très gravement infesté de fourmis.

Toujours selon Sky News, Rayanne et ses parents font face à une grave infestation de fourmis de feu, une espèce de fourmis invasives pouvant former des supercolonies, depuis plusieurs années. Ils ont également des problèmes d’humidité et de moisissure dans leur appartement. Plusieurs signalements ont déjà été faits auprès du conseil de Wandsworth, sans résultat. "Rayanne est traumatisée.

Un nouveau signalement effectué au conseil de Wandsworth Au vu de la gravité de l’état de Rayanne, l’hôpital de Cheslea et Westminster a fait un nouveau signalement au conseil de Wandsworth. Contacté par Sky News, ce dernier a qualifié la situation de "bouleversante" et souhaité un bon rétablissement à la jeune Rayane. headtopics.com

