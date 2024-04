Un Youtubeur français se prépare à l'ascension de l'Everest

Cette photo, saisie en mai 2019 par l’alpiniste népalais Nirmal Purja, montre un véritable embouteillage à haute altitude, près du sommet de l’ Everest . (Photo archives : Project Possible / Handout / AFP)Le Youtubeur Inoxtag l’avait annoncé l’année dernière. C’est maintenant chose (presque) faite. Le jeune homme de 22 ans partira à l’ascension de l’ Everest . Départ prévu en mai 2024.

Comme des centaines de personnes chaque année, il tentera lui aussi d’atteindre le sommet de la montagne la plus haute du monde. C’est le frisson d’une vie. Celui qui fait rêver certains. Qui en effraie d’autres. C’est aussi le défi qui peut mettre fin à son existence. À quelques jours du départ, Inès Benazzouz,, s’y est préparé. L’homme de 22 ans s’entraîne depuis un an pour ce moment. Si tout se passe bien, en mai, il sera au sommet du mont Everest : le toit du monde. La montagne culmine à 8 848 mètres d’altitude. Là-haut, il ne sera pas seu

