Un vaccin thérapeutique prometteur pour lutter contre l'addiction à la cocaïne

(AFP) - Inhiber les effets addictifs de la cocaïne ou du crack pour faire durer l'abstinence des usagers qui peinent à décrocher: c'est l'objectif du 'Calixcoca', un vaccin thérapeutique prometteur développé par des scientifiques brésiliens.Ce projet a remporté la semaine dernière un prix de 500.

D'autres projets de recherche similaires ont été menés aux Etats-Unis mais n'ont pas abouti en raison, entre autres, de résultats insuffisants lors des tests cliniques sur des humains, qui doivent débuter prochainement au Brésil.- 'Pas une panacée' -'Calixcoca' est le premier projet de ce type en Amérique Latine.

Un homme en détention provisoire après des tirs sur des ouvriers et des gendarmesUn homme d’une trentaine d’années a été placé en détention provisoire en attendant son procès, prévu pour lundi 30 octobre devant le tribunal correctionnel de Libourne, après des tirs sur des ouvriers et des gendarmes. Lire la suite ⮕

Weekend NBA : Défaites des Knicks et victoires des Sixers, des Bulls et de MinnesotaLes Knicks de New York se sont inclinés face à New Orleans, tandis que les Sixers, les Bulls et Minnesota ont remporté leurs matchs grâce à de belles performances individuelles. Lire la suite ⮕

L'animation OVNI fait étape à Arbois avec des rencontres, des projections et des ateliersAprès Lons-le-Saunier, l'animation OVNI arrive à Arbois avec des chercheurs, des projections et des ateliers pour tous les âges. Des visites guidées de la Maison Pasteur seront également organisées. Lire la suite ⮕

Le souvenir des victimes des purges et des goulags en RussieDans un pays où on accélère le retour des statues de Staline dans l’espace public, où on réécrit les manuels d’histoire avec l’objectif affiché de montrer le dirigeant soviétique sous un jour « positif », le souvenir des victimes des purges et des goulags est une flamme de plus en plus petite que les descendants tentent malgré tout de préserver. Reportage à Moscou et Saint-Pétersbourg. Lire la suite ⮕

Gaza: comment le Hamas prospère sous terre grâce à ses 500 kilomètres de tunnelsVIDÉO - Environ '150 cibles souterraines' ont été touchées dans le nord de la bande de Gaza où, selon l’armée, le Hamas dirige ses opérations depuis un gigantesque réseau de tunnels. Elle a fait état de 'plusieurs terroristes du Hamas tués' dont un responsable 'ayant pris part à l’organisation du massacre... Lire la suite ⮕

Félix Auger-Aliassime remporte l'ATP 500 de Bâle pour la deuxième année consécutiveAuteur d'une saison décevante, Félix Auger-Aliassime remporte son 5e titre en carrière en battant Hubert Hurkacz lors de l'ATP 500 de Bâle. Cette victoire lui permet de se remettre sur de bons rails avant 2023. Lire la suite ⮕