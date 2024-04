Un train à grande vitesse pour relier Toulouse à Paris, c’est un projet vieux de vingt ans. Autant dire qu’il est vraiment grand temps que le projet devienne enfin réalité. Le sondage que nous publions aujourd’hui démontre clairement que les populations du Sud-Ouest y sont favorables, et, avec elles, une majorité de Français.

Il est en effet inconcevable que l’Occitanie reste encore la seule région à la traîne d’un réseau ferré moderne qui doit la relier à la capitale française, à l’Europe du Nord ou à l’Espagne. C’est un investissement qui ne peut plus attendre pour peu que nous regardions la toile ferroviaire telle qu’elle est tissée aujourd’hui à travers le pays. La région ressemble au parent pauvre, délaissé depuis des décennies, et pour lequel on tergiverse depuis trop longtemps. Pour tout dire, nous avons un projet de retard, un avenir de retard. Il faut le combler au plus vite

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



ladepeche31 / 🏆 17. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le trafic SNCF fortement perturbé entre Paris et le Sud-Ouest, d’importants retards à prévoirUne personne a été heurtée par un train au sud de la gare Montparnasse, à Paris. Cet accident provoque d’importantes perturbations sur tout l’axe Atlantique

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Toulouse – Lyon du 15 marsNotre pronostic : pas de vainqueur entre Toulouse et Lyon (3.20)

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

🎁 Idée cadeau : « Sud Ouest » ouvre au grand public ses photos vintagePHOTOGRAPHIE - « Sud Ouest » propose la vente en ligne en édition limitée d’une sélection de ses photos d’archives. Des tirages en qualité musée

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Guerre en Ukraine : des élèves pilotes ukrainiens attendus sur une base du Sud-OuestLa France poursuit sa mission de formation auprès des forces de Kiev. Le volet aérien passera par notre région

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Mort de Frédéric Mitterrand : en images, son attachement au Sud-OuestPORTFOLIO - Homme de lettres et de cinéma, producteur de télévision, ancien ministre de la culture et de la communication de Nicolas Sarkozy, le neveu du président Mitterrand s’est éteint ce jeudi à l’âge de 76 ans. Bordeaux, Angoulême, La Rochelle, Saintes, Marciac...

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Sidaction 2024 : 30 ans d’histoire en images dans le Sud-OuestPORTFOLIO - Trente ans après sa création, le Sidaction organise son week-end de sensibilisation et collecte auprès du public le vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mars 2024. Retour en images sur les précédentes éditions dans la région

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »