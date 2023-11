Un Toulousain livre les clefs du succès pour bien épargner

L’auteur toulousain Fabrice Moisy qui est coach patrimonial pour des dirigeants d’entreprise et des familles de la région a décidé d’écrire et publier un livre * pour apprendre au grand public comment épargner. « Les Français sont très peu connaisseurs de l’éducation financière car l’argent est le deuxième sujet tabou après la sexualité.

« Quelles dépenses non essentielles je peux couper pour épargner davantage ? » s’interroge le livre. Fiches pratiques, dessins… pour comprendre facilement Parsemé de dessins, de graphiques simples en couleurs et de fiches pratiques, le livre donner les clefs pour démarrer dans la création d’un patrimoine de façon accessible. Les débutants ne seront pas déroutés et les « sachants » approfondiront leurs connaissances.

