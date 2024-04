Un top sans manches bustier en tweed pour une soirée entre copines

On connait le casse-tête quand il est question de trouver une tenue lorsque l’on s’apprête à sortir entre copines. Entre celle qui n’a pas de tenue appropriée et celle qui va prêter ses habits à toute la troupe, pas facile de se sentir à l’aise avec une pièce qui ne nous appartient pas. On vous a donc déniché un petit top sans manches bustier qui sera parfait pour une soirée entre copines et qui est simple à marier.

Et ce top n’est autre que dans une matière bien connue des amateurs de haute couture. Si l’on vous dit Chanel, vous allez automatiquement aux tailleurs en tweed, popularisé par Coco et qui est devenu le vêtement par excellence des Britishs et des femmes mûres. Plus de trente après son âge d’or, le tweed se décline sur toutes les pièces de notre dressing, et même sur celle que l’on n’aurait pas pensé. Bien qu’il ait toujours été très présent sur des tailleurs, cet imprimé se retrouve aujourd’hui sur des pièces modernes comme un gilet sans manches bustier

Top Sans Manches Bustier Tweed Soirée Copines Chanel Vêtement Mode

