Un titre pour l'article

Farrell dépasse Ramos et vise le titre de meilleur réalisateurOwen Farrell, capitaine de l'Angleterre, a inscrit 16 points lors de la victoire contre l'Argentine, dépassant ainsi Thomas Ramos en tant que meilleur réalisateur de la Coupe du monde. Farrell devra attendre le résultat de la finale pour être officiellement élu meilleur réalisateur. Lire la suite ⮕

Evans heurte une grange et offre le titre à RovanperäEvans, dernier rival de Rovanperä pour le titre WRC, a dérapé et heurté une grange. Rovanperä est virtuellement champion avec 31 points d'avance. Une mince chance subsiste pour Evans s'il peut participer à la Power Stage et que Rovanperä abandonne. Lire la suite ⮕

Juliette Marchand remporte le titre national sur 200m papillonLors des championnats de France petit bassin à Angers, Juliette Marchand a remporté le titre national sur 200m papillon avec un temps de 2'08''18. Elle devance Lara Grangeon-De Villele (2'08''54) et Lilou Ressencourt (2'09''76). Malgré cette victoire, elle échoue de peu à la qualification pour les championnats d'Europe. Lire la suite ⮕

Thierry Neuville en tête du Rallye d'Europe centrale, Kalle Rovanperä idéalement placé pour le titreThierry Neuville (Hyundai) a fini la journée de samedi en tête du Rallye d'Europe centrale, devant Kalle Rovanperä (Toyota), qui sera sans doute sacré champion du monde dimanche. Sébastien Ogier (Toyota) est 4e et toujours en lice pour le podium. Lire la suite ⮕

L'Afrique du Sud conserve son titre de championne du mondeLes Springboks ont remporté la finale de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande (11-12) et sont sacrés champions du monde pour la 4e fois, devenant ainsi la nation la plus titrée de l'histoire de la compétition. Lire la suite ⮕

Les Springboks remportent leur quatrième titre mondial de rugbyL'Afrique du Sud a battu la Nouvelle-Zélande lors de la finale de la Coupe du monde de rugby. Les All Blacks, réduits à 14 joueurs, ont échoué dans leur quête d'un quatrième sacre. L'Angleterre termine à la troisième place. Prochaine édition en Australie en 2027 avec 24 équipes et des huitièmes de finale. Lire la suite ⮕