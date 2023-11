Un tirage au sort de football fait polémique, l'astéroïde qui a fait disparaître les dinosaures et le danger de se retenir d'éternuer

Les Français les plus célèbres à l'honneur à l'étranger, la meilleure chanson pop de tous les temps et une vieille boucherieVous pouvez vous abonner au téléchargement périodique d'un fichier audio. Vous pouvez conserver l'émission ainsi téléchargée sur votre ordinateur, l'emporter sur votre baladeur numérique ou la graver sur un CD.

- Si vous choisissez Apple Podcasts, cliquez simplement sur le lien suivant : le logiciel prend en charge toutes les opérations d'abonnement.- Si vous optez pour un autre logiciel, copiez et collez-y le lien suivant, puis suivez ses indications pour procéder à l'abonnement.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EUROPE1: Les Français les plus célèbres à l'honneur à l'étranger, la meilleure chanson pop de tous les temps et une vieille boucherieTous les jours de la semaine, Europe 1 décrypte trois articles de la presse du jour.

La source: Europe1 | Lire la suite ⮕

RFI: Aujourd'hui l'économie - L’Asie centrale courtisée tous azimutsLe président français Emmanuel Macron est arrivé ce mercredi à Astana pour une visite de deux jours au Kazakhstan puis en Ouzbékistan. Un déplacement à fort accent économique. Une délégation d'une quinzaine de patrons d'entreprises est d’ailleurs du voyage.

La source: RFI | Lire la suite ⮕

LESECHOS: Musique : les 7 tournées les plus lucratives de tous les tempsAvant que le duo de divas Taylor Swift-Beyoncé ne bouleverse la hiérarchie avec leurs tournées actuelles d'une ampleur inédite, le palmarès était dominé par un gentlemen's club conduit par Sir Elton John himself.

La source: LesEchos | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Lyon : cette entreprise connue de tous s'installe dans un immeuble de la Part-DieuLa marque de pâtes Panzani a installé son siège dans un nouvel immeuble du quartier de la Part-Dieu à Lyon. Le groupe est implanté dans la ville depuis plus de cinquante ans.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

LE_FIGARO: Pourquoi tous les bébés ne pourront pas bénéficier du vaccin contre la bronchiolite cette annéeRÉCIT - Disponible le 15 septembre en pharmacie, ce traitement préventif contre les formes graves de bronchiolite chez les bébés a été en rupture de stock au bout d’une semaine, contraignant les autorités sanitaires à revoir leur stratégie.

La source: Le_Figaro | Lire la suite ⮕

LE_FIGARO: La Toussaint, une «fête de tous les saints», mais pas que...Que fête-t-on le 1er novembre? Le jour de «tous les saints» inaugure le mois des morts. Louis Manaranche, agrégé d'histoire et président du laboratoire d'idées Fonder demain, revient sur l'origine et l'histoire de ces expressions chrétiennes.

La source: Le_Figaro | Lire la suite ⮕