Un test sanguin pour diagnostiquer les tumeurs cérébrales

Il existe de nombreux types de tumeurs cérébrales. Elles se détectent généralement par une Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM) et peuvent être précédées ou complétées par un scanner. Dans tous les cas, ces examens sont suivis d’un prélèvement – réalisé lors d’une biopsie ou lors de l’intervention chirurgicale destinée à retirer la tumeur - et d’une analyse d’échantillon de la tumeur par des spécialistes.

Mais grâce à une équipe de chercheurs britanniques du Brain Tumor Research Center of Excellence, le diagnostic de certaines tumeurs cancéreuses pourrait être réduit à un simple test sanguin. Leur étude, publiée dans l’International Journal of Cancer le 26 décembre 2023, a été réalisée au regard des risques que comporte le prélèvement de tissu cérébral. Selon les travaux de recherche, le test sanguin donnerait la possibilité d’arriver à un 'diagnostic rapide et précis' pour les tumeurs malignes gliale





