Un test salivaire pour détecter l'endométriose

Un simple test salivaire peut désormais détecter l' endométriose en quelques jours. Anticipant une hausse de la demande, son fondateur a investi dans un laboratoire et des robots dernier cri, capables d'analyser plusieurs milliers de prélèvements chaque semaine, près de Dax, dans le sud-ouest.Construit en quelques mois, ce «Ziwig Lab», installé à Tercis-les-Bains, petite commune landaise, est désormais opérationnel.

«Les premiers prélèvements arriveront du Moyen-Orient ou des pays d'Europe (Allemagne, Royaume Uni...) où les tests sont déjà commercialisés», a indiqué à l'AFP Hikmat Chahine, maire de la commune et président du laboratoire, avant son inauguration officielle jeudi.Les tests détectant l'endométriose par la salive grâce à l'analyse et au séquençage de l'ARN («Endotest») ont été conçus par la biotech lyonnaise Ziwi

