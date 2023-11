Un tag antisémite peint sur le mur d’une école publique à Lyon, le Crif va déposer plainte

, un nouvel acte antisémite a été découvert en France. Un tag rouge a été peint sur un mur de l’école publique Montaigne-Ferry à Lyon (6e), rapporteAssaut de l’aéroport russe au Daghestan contre des Israéliens : 60 interpellations et neuf blessés

Les autorités du Daghestan ont affirmé que des personnes avaient été « blessées » ce dimanche 29 octobre 2023, au cours de l’assaut contre l’aéroport de la capitale par une foule hostile à Israël.

Tombeau présumé de Montaigne : comment les chercheurs ont-ils enquêté ?L’archéo-anthropologue Hélène Réveillas donnera une conférence, jeudi 9 novembre à Périgueux, sur le travail réalisé par son équipe autour du sarcophage retrouvé au musée d’Aquitaine, à Bordeaux Lire la suite ⮕

"Sale juifs" : un tag antisémite découvert sur le mur d'une école à LyonUn tag antisémite avec les inscriptions "Sale juifs" et "viva Palestin" a été découvert sur le mur de l'école élémentaire Montaigne à Lyon. Une plainte va être déposée par le Conseil représentatif des institutions juives de France Auvergne Rhône-Alpes (Crif AURA). Depuis les attaques du Hamas en Israël, 719 événements ou incidents antisémites ont été recensés en France. Lire la suite ⮕

Nouvelle fuite de fuel du ferry échoué en mer BaltiqueUne nouvelle nappe de fuel s’est échappée du ferry échoué le 22 octobre 2023. 75 passagers ont été secourus. Le nettoyage des déchets pourrait prendre jusqu’à un an. Lire la suite ⮕

Le match entre Marseille et Lyon annulé après des incidentsLe match entre Marseille et Lyon a été annulé dimanche soir après des incidents avant la rencontre, quand des projectiles ont visé le bus de l'équipe de l'OL, blessant l'entraîneur Fabio Grosso et son adjoint Raffaele Longo. Sur des images du diffuseur Prime Video, l'entraîneur italien été aperçu le visage en sang, puis avec un bandage à la tête en sortant de l'infirmerie située dans les couloirs du Stade Vélodrome. Par ailleurs, des bus de supporters lyonnais ont été également visés par des projectiles. Lire la suite ⮕

OM-Lyon : 9 interpellations et 5 policiers blessés lors des incidents d'hier soir, annonce DarmaninInvité sur le plateau de RMC lundi matin, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a réagi à l'attaque du bus des joueurs de l'Olympique Lyonnais par des supporters à Marseille dénonçant un acte 'inacceptable' et renvoyant la responsabilité aux supporters' et aux 'clubs'. Lire la suite ⮕