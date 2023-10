Un surveillant pénitentiaire condamné une seconde fois pour violence sur un détenu

Le détenu a assuré que le surveillant l’avait convoqué dans une pièce isolée avant de le gifler et de lui « mettre une balayette » puis de le renvoyer dans sa cellule

Un surveillant pénitentiaire, dépendant de la prison de Fresnes, a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Créteil, pour des violences sur un détenu, à 18 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à l’interdiction d’exercer son métier.

Le parquet, qui réclamait 18 mois de prison dont six avec sursis, a demandé de « lui enlever cette violence légitime qui lui a été donnée ». L’avocate du surveillant pénitentiaire, Me Isabelle Nadal, a estimé que le dossier était « complètement bancal ». headtopics.com

Le fonctionnaire avait déjà été condamné en 2018 par la cour d’appel de Paris à dix mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction d’emploi public de quatre mois pour des violences envers un détenu de Fresnes en 2015.

Selon l’arrêt de la cour, le surveillant avait fait preuve d’un « manque de maîtrise de soi » en donnant des gifles et en saisissant à la gorge un détenu dans sa cellule. Une enquête administrative avait ensuite été ouverte et le surveillant était passé devant le conseil de discipline. headtopics.com

