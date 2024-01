Un Si Grand Soleil : Résumé de l'épisode du 24 janvier 2024

Dans cet épisode d'Un Si Grand Soleil, Guilhem est enterré et l'avenir d'Akim s'éclaircit tandis que celui de Ludo s'assombrit. Jade quitte la France, laissant Ludo dévasté. Au commissariat, Clément informe le procureur Bernier des autres cambriolages auxquels les braqueurs arrêtés ont participé. Bernier considère cela comme un succès. Clément mentionne ensuite le cas de Jade, mais le procureur estime que la police n'a pas les ressources pour la surveiller.





NewsActual1 » / 🏆 68. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Un Si Grand Soleil en avance du vendredi 29 décembre 2023Résumé de l’épisode 1307 + extrait vidéo

La source: NewsActual1 - 🏆 68. / 51 Lire la suite »

« Un Si Grand Soleil » en avance du 17 janvier 2024 : Guilhem succombe à ses blessures, Johanna est dévastéeUn Si Grand Soleil en avance du mercredi 17 janvier 2024 avec le résumé détaillé et complet de l'épisode 1318 - Mercredi dans votre feuilleton quotidien diffusé à 20.45 sur France 2, Guilhem Cabestan succombera à ses blessures.

La source: NewsActual1 - 🏆 68. / 51 Lire la suite »

« Un Si Grand Soleil » en avance du 18 janvier 2024 : Johanna ne croit pas à la thèse de la légitime défenseUn Si Grand Soleil en avance du jeudi 18 janvier 2024 avec le résumé détaillé et complet de l'épisode 1320 - Jeudi, dans votre feuilleton quotidien diffusé à 20.45 sur France 2, Akim ressort libre du bureau du juge au grand dam de Johanna. Et Maéva fait un choix.

La source: NewsActual1 - 🏆 68. / 51 Lire la suite »

« Un Si Grand Soleil » en avance du 1er janvier 2024 : Yann sort de prison, Margot découvre l'existenceUn Si Grand Soleil en avance du lundi 1er janvier 2024 avec le résumé détaillé de l'épisode 1308 + extrait vidéo —Lundi prochain dans votre feuilleton quotidien diffusé à 20.45 sur France 2, Margot découvre l'existence d'Estelle tandis que Yann retrouve la liberté.

La source: NewsActual1 - 🏆 68. / 51 Lire la suite »

Les tenues de soirée pour femme font leur grand retourDes réseaux sociaux au tapis rouge, de la rue aux défilés, les tenues de soirée survoltées pour femme reviennent sur le devant de la scène. De nouvelles marques se frayent un chemin sur la scène party-wear.

La source: VogueFrance - 🏆 3. / 98 Lire la suite »

– Plus belle la vie, par Cécila Hornus : « La série a un grand pouvoir émotionnel »Ce lundi 8 janvier, Plus belle la vie fait son grand retour sur TF1, juste après le Journal de 13 Heures, un an après avoir été stoppé sur France 3. À cette occasion, Cécilia Hornus (Blanche Marci) nous raconte son Plus belle la vie à elle.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »