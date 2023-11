Un sénateur français en garde à vue pour agression sexuelle présumée

Le sénateur Les Indépendants (centre-droit) de Loire-Atlantique, Joël Guerriau, a été placé en garde à vue jeudi à Paris. Il est accusé d’avoir drogué la députée Sandrine Josso en vue d’une agression sexuelle. Mais quels sont les faits ? Que dit son avocat ? Quelles sont les réactions politiques ? Qu’est-ce que l’affaire du pénis de Twitter ? 20 Minutes fait le point pour vous.

Que s’est-il passé ?Joël Guerriau a été placé en garde à vue pour « administration à une personne, à son insu, d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle », des faits qui auraient eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Un délit passible d’une peine maximale de cinq ans de prison et 75.000 euros d’amende. La victime se serait sentie mal après avoir pris un verre dans la nuit de mardi à mercredi au domicile parisien du sénateur âgé de 66 ans, avec qui elle n’entretient pas de relation intime, avait confirmé jeudi le ministère publi

BFMTV: Qui est Joël Guerriau, le sénateur soupçonné d'avoir drogué une députée à son insu?Ce sont des accusations d'une extrême gravité qui pèsent sur Joël Guerriau. Ce jeudi, le sénateur de Loire-Atlantique, affilié au parti Horizons, est placé en garde à vue. L'homme de 66 ans est soupçonné d'avoir drogué une députée à son insu en vue d'une agression sexuelle .

