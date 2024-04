Un séisme de magnitude 7,2 fait au moins quatre morts à Taïwan

Un séisme de magnitude de 7,2 survenu mercredi au large de Taïwan, le plus violent en 25 ans, a fait au moins quatre morts et des dizaines de blessés. Le gouvernement taïwanais a déclaré que quatre personnes avaient été tuées et plus de 50 autres blessées dans le comté de Hualien, dans l'est de Taïwan, près de l'épicentre du séisme.

Au moins 26 immeubles se sont effondrés dans la ville de Hualien et près de 20 personnes sont piégées sous les décombres, a ajouté le gouvernement, précisant que des opérations de sauvetage étaient en cours. Des images diffusées par les chaînes de télévision taïwanaises montraient des immeubles dans un équilibre précaire à Hualien. Le tremblement de terre est survenu vers 08h00 (00h00 GMT) au large de la côte est de Taïwan

