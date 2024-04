Un robot déguisé en coyote ou en renard pour chasser les oiseaux migrateurs à l'aéroport de Fairbanks

En Alaska, l'aéroport de Fairbanks mise sur les robots pour chasser les oiseaux migrateurs qui menacent les avions au décollage et à l’atterrissage. Fabriqué par l'entreprise Boston Dynamics et baptisé Aurora, ce sympathique animal sera déguisé en coyote ou en renard. Concrètement, il sera capable d'imiter les mouvements des prédateurs afin d'effrayer les animaux et donc, de les empêcher de s'installer à côté des pistes du deuxième plus grand aéroport du pays.

Capable de se déplacer sur des terrains escarpés sous la pluie ou sous la neige, Aurora patrouillera toutes les heures autour de la piste. Il dispose également d'une caméra embarquée pour observer la nature. De la taille d'un Golden Retriever, le robot peut être contrôlé à distance depuis une tablette, un ordinateur ou via un programme automatisé. Mais son utilisation requiert forcément la présence d'un humain. Le tout, pour la modique somme de 70.000 euros. Un chien de garde qui n'est donc pas à la portée de tou

