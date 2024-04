Un robot aspirateur moins cher que les autres Roomba

Un robot aspirateur bien moins cher que les autres Roomba . iRobot, la société qui commercialise des robots aspirateurs, a dévoilé ce jeudi 4 avril, un nouvel appareil de nettoyage. Baptisé Roomba Combo Essential, il sera vendu à 299 euros, soit largement moins cher que la plupart des autres appareils de la marque, commercialisés aux alentours de 700 euros.

"Ce robot rend l’expérience de nettoyage 2-en-1 d’iRobot plus accessible à tous, qu’il s’agisse d’étudiants, de nouveaux propriétaires ou de toute personne souhaitant profiter des avantages du nettoyage automatisé pour la première fois", assure Barry Schliesmann, chef de produit d’iRobot, dans un communiqué. Un robot aspirateur moins cher mais plus puissant A ce prix, l’entreprise propose un robot aspirateur capable de nettoyer en lignes droites, contrairement au Roomba série 600, présenté comme son prédécesseur en matière d'entrée de gamme et le "best-seller" de la marqu

Robot Aspirateur Irobot Roomba Nettoyage Automatisé Prix Abordable

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



BFMTV / 🏆 14. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

iRobot Roomba Combo J9 Plus : meilleur prix, fiche technique et actualité – Aspirateurs robotL'aspirateur robot iRobot Roomba Combo J9 Plus est un modèle haut de gamme accompagné d'une station d'autovidage, mettant en avant le design et des fonctionnalités pour un meilleur nettoyage. Côté connectivité, on trouve notamment la fonction D.R.I.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

UFC 299: Della Maddalena a battu Burns malgré un bras cassé dès le début du combatJack Della Maddalena s'est imposé contre Gilbert Burns avec une fracture du bras gauche dès le début du combat, lors de l'UFC 299. Le manager de l'Australien a publié sur les réseaux sociaux une photo de la radiographie de Della Maddalena, qui pourrait avoir besoin de se faire opérer.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Benoît Saint Denis battu par KO par Poirier lors de l'UFC 299Benoît Saint Denis, l'étoile montante de l'UFC, a été battu par Dustin Poirier par KO à la deuxième reprise lors du co-main event de l'UFC 299. L'Irlandais en a profité pour rappeler les origines du "Diamond", venu de Louisiane.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Benoît Saint Denis monte au classement malgré sa défaite à l'UFC 299Benoît Saint Denis voit son classement changer dans la catégorie des légers (-70 kg) après sa défaite contre Dustin Poirier à l'UFC 299. Il gagne une place et se classe désormais 11e, dépassant Rafael Dos Anjos.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

MMA-UFC 299 : Dustin Poirier prêt à faire la guerre avec Benoît Saint-DenisC'est une légende du MMA et une star de l'UFC. Samedi, il sera en co-main event de l'UFC 299 face à Benoît Saint-Denis. Ex-champion intérimaire des légers, double vainqueur de Conor McGregor, Dustin Poirier, fils de Louisiane et attaché à ses racines françaises, joue son va-tout pour une nouvelle chance de titre des légers.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

UFC 299 : les clés du combat entre Benoît Saint-Denis et Dustin PoirierLe Français Benoît Saint-Denis affronte la légende américaine Dustin Poirier, dans la nuit de samedi à dimanche, à l'occasion de l'UFC 299.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »