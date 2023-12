Un réveillon au top à moins de 50 €

La cheffe étoilée Stéphanie Le Quellec fait de son mieux pour rendre ses menus de fête accessibles et livrables dans toute la France. « Ce n’est pas parce que les prix augmentent qu’on va s’empêcher de se régaler pendant les fêtes, et c’est notre responsabilité de montrer que vous pouvez le faire sans vous ruiner », confie-t-elle à 20 Minutes.

Son ambition : faire plaisir au plus grand nombre en proposant des produits frais de saison, mijotés dans sa maison de cuisine – sans jamais revoir à la baisse ses exigences en matière de qualité, mais plutôt en faisant appel à sa créativité et sa sensibilité de cuisinière, pour proposer trois menus complets, dès 49 € par personne, créatifs et festifs, à des prix compétitifs





