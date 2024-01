Un restaurant vietnamien tuait plus de 300 chats par mois pour les cuisiner

Pendant cinq ans, un restaurant discret au Vietnam a fait les gros titres internationaux pour une raison sombre et dérangeante : plus de 300 chats étaient tués chaque mois pour être transformés en soupe et autres plats traditionnels, comme l'explique Slate.

Ce restaurant, ainsi que l'abattoir associé, sont devenus le symbole d'une pratique profondément enracinée dans certaines régions du pays, provoquant une onde de choc parmi les militants des droits des animaux et les amoureux des chats du monde entier. La plupart de ces félins étaient des animaux de compagnie, volés à leurs propriétaires, ce qui rendait leur fin d'autant plus tragique. La nouvelle de ces pratiques a suscité une vague d'indignation internationale, mettant en lumière non seulement la cruauté envers les animaux, mais aussi la nécessité urgente de législation et d'éducation. Le propriétaire de ces établissements, Pham Quoc Doanh, a finalement conclu un accord avec l'ONG Human Society, signant ainsi la fin de cette sombre époqu





