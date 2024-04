Un réseau de voleurs de voitures démantelé en France

Depuis 2020, les plaintes pour vol de propriétaires de 3008 et 5008 s'accumulent dans les commissariats et les gendarmeries d'Île-de-France. Ce réseau de malfaiteurs l’a créée et mise en œuvre avec la complicité de revendeurs spécialisés dans l’automobile. Le mardi 2 avril, Wilfried, un garagiste de 36 ans, a été maintenu derrière les barreaux après son passage devant le juge des libertés et de la détention (JLD) de Paris.

Il y a dix-huit mois, le trentenaire a été écroué et mis en examen par un juge de la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs), en compagnie de huit autres suspects, pour « maintien et accès à un système de traitement automatisé de données et vol en bande organisée ». Cette solution informatique, appelée UCO, a permis à des équipes de malfrats de dérober des centaines de voitures en région parisienne et dans toute la France, et surtout d’amasser un butin estimé à 2,7 millions d’euros

Vol Voitures Réseau Malfaiteurs Complicité Automobile

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



LeParisien_75 / 🏆 73. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Peugeot e-5008 : un 3008 électrique à 7 places armé d’une batterie gigantesqueQuelques jours seulement après les essais de sa e-3008, Peugeot lève le voile sur son très attendu grand-frère : le e-5008. Sans surprise côté style celui-ci devrait faire mieux avec des contraintes en plus.

La source: 01net - 🏆 48. / 59 Lire la suite »

La Peugeot e-3008 face à la concurrenceLa Peugeot e-3008, un SUV électrique, fait face à la concurrence sur le marché automobile. Malgré ses performances satisfaisantes, son autonomie et son poids élevé sont critiqués.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Miss Monde: pourquoi c'est Miss France 2020, Clémence Botino, qui représente la FranceLe concours Miss Monde 2023 se déroule en Inde, ce samedi 9 mars 2024, en raison d'un report. C'est Clémence Botino, élue en 2020, qui représente la France. Mais pourquoi un tel décalage?

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Sans nouvelles de sa fille depuis 2020, Kerkira est morte d'inquiétudeAu cœur de la nuit, les auditeurs se livrent en toute liberté aux oreilles attentives et bienveillantes de Olivier Delacroix. Pas de jugements ni de tabous, une conversation franche, mais aussi des réponses aux questions que les auditeurs se posent. Un moment d'échange et de partage propice à la confidence pour repartir le cœur plus léger.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

Etats-Unis : Un homme exécuté en Géorgie, le premier depuis 2020 dans cet EtatWillie James Pye n’a fait aucune déclaration avant sa mort

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Peugeot et sa gamme de voitures électriquesPeugeot possède déjà une gamme bien remplie en ce qui concerne les voitures électriques. De la e-208 à la nouvelle e-3008, quasiment tous les segments sont déjà couverts, en attendant l’arrivée des e-408 et e-5008, qui a récemment été annoncée. Une autonomie décevante Mais celle qui fait le plus parler d’elle depuis quelques semaines, c’est surtout la nouvelle e-3008, qui fut dévoilée en septembre dernier et que nous avions eu la chance de voir en avant-première

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »