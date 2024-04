Un rendez-vous autour du handicap à Lunel

C’est parti d’un constat qui l’irrite. La met un peu en colère même. "Le handicap, on en attend souvent parler lors des campagnes électorales. C’est devenu un argument pour certains. Mais après, on ne voit pas beaucoup d’effets et d’actions." Celle qui exprime ainsi sa déception, c’est Sylvie Thomas. La 10e adjointe municipale à la solidarité n’en a pas pour autant baissé les bras et a lancé, avec l’équipe du CCAS de Lunel, un rendez-vous autour du handicap dès le début du mandat.

Attirer aussi l'attention des citoyens et des politiques Ce vendredi 5 avril, l’événement, appelé aussi à attirer l’attention des citoyens, des acteurs et des politiques du territoire et au-delà, va mettre en scène de nouveaux talents pour une 4e édition qui répond au nom, à double sens, de “100 différences - Sans différence

