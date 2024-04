Un record battu dans le domaine des télécommunications expérimentales

Une équipe de chercheurs a récemment battu un record dans le domaine des télécommunications expérimentales, en faisant voyager un message camouflé à l’aide d’un chiffrement quantique sur une distance de 100 kilomètres. Le chiffrement joue un rôle absolument crucial dans notre écosystème technologique pour des raisons de confidentialité et de sécurité.

Dans l’ensemble notre organisation actuelle fonctionne bien, car les messages encodés à l’aide de techniques comme le chiffrement RSA peuvent être très difficiles à craquer. En effet, cela implique de résoudre de longues séries d’opérations complexes, et peu de machines en sont capables. Mais ces systèmes de chiffrement ne sont pas invulnérables pour autant. En cas d’interception, il est théoriquement possible de craquer à peu près n’importe quoi par force brute à condition d’avoir beaucoup de temps et une puissance de calcul énorme.Cette problématique devient de plus en plus importante avec la montée en puissance de

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



JournalDuGeek / 🏆 13. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Ce sérum au retinol noté 100/100 sur Yuka promet de nous débarrasser des ridesÀ la recherche du produit parfait pour dire adieu aux signes de l'âge ? On L,a trouvé et il est noté 100/100 sur Yuka.

La source: grazia_fr - 🏆 45. / 59 Lire la suite »

Trinity, la bague de Cartier fête ses 100 ans et se métamorphose dans une version carréeLa bague Trinity, le bijou le plus célèbre de la maison Cartier, joaillier de la rue de la Paix, fête un siècle d'existence et de succès. Pour célébrer cet anniversaire, les trois cercles se font carrés.

La source: marieclaire_fr - 🏆 19. / 68 Lire la suite »

Il crée une ferme pour produire « des fleurs normandes 100 % biologiques »Paul Aulnette lance sa ferme florale au Mesnil-Simon. Son objectif est d'y produire des fleurs biologiques destinées à décorer des événements.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

NBA : Gobert écope d’une amende de 100.000 dollars mais échappe à une suspensionLors d’un match vendredi, Gobert avait sous-entendu par un geste qu’un arbitre, qui venait de le sortir, était corrompu

La source: 20minutesparis - 🏆 72. / 51 Lire la suite »

Qui a dit qu'une tondeuse à gazon performante devait coûter plus de 100 euros ?D'ici quelques jours, ce sera le printemps. Ce sera également le moment de tondre la pelouse pour redonner à votre gazon un air printanier. Cette tondeuse répond à l'appel pour un petit prix.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Une dette mondiale de 100 000 milliards de dollarsL'horloge de la dette nationale de Times Square, à New York (États-Unis).

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »