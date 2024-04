Un récital exceptionnel du chanteur contre-ténor Léopold Gilloots-Laforge

C'est une voix exceptionnelle. Mercredi 3 avril 2024, dans le cadre des Brigades lyriques, le chanteur contre-ténor Léopold Gilloots-Laforge est venu à la rencontre des élèves du collège de la Cité scolaire et du Lycée Val de Garonne à Marmande pour un récital en direct.Une quarantaine de collégiens et lycéens, de la 5e à la Terminale, a ainsi pu écouter cette voix rarissime et poser leurs questions au chanteur qui mène une carrière professionnelle.

Contre-ténor : une voix rare et atypique Léopold Gilloots-Laforge est contre-ténor, c'est-à-dire qu'il chante avec une voix aigüe, plus aigüe encore que le ténor. À 30 ans, Léopold en a fait son métier, ce qui le conduit à jouer régulièrement des rôles et récitals à l'opéra dans différentes villes en Franc

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



actufr / 🏆 1. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La JSBA reçoit Le Monastère, demain au stade Léopold-Goryl à AubinAujourd’hui, ce sont les U11 qui ouvriront le bal en allant à Anglars (10 heures) disputer le dernier plateau du challenge départemental. En début d’après-midi (14 heures) les U9 prendront le relais sur le plateau de...

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Neuf jours de concentrés de culture avec Marmande au fil des artsExpositions, danses, chant et performances s’organisent partout dans la cité, du 5 au 14 avril

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Exposition: Versailles et la Cité interdite, regard sur deux siècles d'échanges France-ChineC’est l’événement phare du 60ème anniversaire de la relation entre la France et la Chine. L’exposition « La Cité interdite et le Château de Versailles » est ouverte au public depuis ce mardi 2 avril à Pékin. Des échanges diplomatiques et culturels aux échos très actuels.

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

Alerte à la bombe à la cité Pasteur à Somain : les élèves ont été évacuésLa cité Louis-Pasteur à Somain a été évacuée ce mardi matin à la suite d’une alerte à la bombe. Tous les élèves ont quitté l’établissement et ont été accueillis dans des salles municipales de la ville.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

Nuit de la physique : quoi de prévu mardi à la Cité de l’Espace à Toulouse ?La Nuit de la physique – opération nationale – est organisée ce mardi 2 avril 2024 à la Cité de l’espace à Toulouse. Le thème : “Physique et Sport'.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Le recteur de l’Académie Mostafa Fourar en visite à la cité scolaire Jean-JaurèsLe recteur a pris connaissance de divers dispositifs mis en place dans l’établissement.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »