Un récit magistral sur une famille turque exilée en Allemagne

Ce récit magistral réussit un prodige : offrir une vision éclatée mais récapitulative, intime et pourtant collective, dynamique en dépit de la déprime ambiante, de toutes les défaillances d’une famille turque exilée en Allemagne. Et ce à l’occasion de la mort, à Istanbul, du père, enfin à la retraite et qui venait d’acquérir un appartement pour ses vieux jours, écourtés par un infarctus. La mère et les quatre enfants devenus grands doivent s’y retrouver presto pour l’enterrement.

Mais rien ne se passe comme prévu, tant les vies de guingois des uns et des autres entravent le bon déroulement des funéraille

