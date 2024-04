Un questionnaire pour mobiliser le grand public sur les risques de santé liés à la pollution

Un questionnaire est soumis à participation du grand public afin d’aider le collectif dans l’étude. PHOTO An.M. C’est une première pour la communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) de Martigues, ce mardi 2 avril au soir. La salle des conférences de l’hôtel de ville était remplie jusqu’aux marches des gradins, devenus sièges de fortune pour les plus courageux.Nous sommes ici pour instruire le débat public sur la santé.

C’est une évolution pour la médecine, qui sort de la simple relation soignant-soigné. » Propos complété par le Dr. Patrick Courtin, du CPTS : « Il y a eu prise de conscience de l’importance de se mobiliser sur les risques scientifiquement avérés de santé sur le territoire. Beaucoup de maladies chroniques comme le diabète, les cancers et les malformations natales seraient liées à la pollution. Face à l’omerta, nous construisons la mobilisation avec les citoyens au travers d’ateliers d’échanges et de travail Le D

