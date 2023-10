Un prometteur salon du tatouage du 3 au 5 novembre à la Sucrerie

Eric Jeanne est un pionnier, connu à Coulommiers sous le surnom de Riton, il a débuté le tatouage en 1995 à Paris. Doué naturellement pour le dessin, son destin, c'était le tatouage. Cet homme, sans langue de bois, à un regard lucide sur son métier. « Le tatouage, cela a eu beaucoup de succès à une période au point que tout est devenu difficile, car il y a énormément d'offres », confie Éric Jeanne.

Des concerts entre rock et blues acoustique, tout débutera par la formation Cora Lynn le vendredi, permettront à un autre public de se déplacer sur l'événement. Bien entendu, petite restauration et Food trucks seront sur place pour faire en sorte que la sortie à la Sucrerie se fasse en famille sur un ou plusieurs jours.

Sugar Ink, salon du tatouage à la Sucrerie, débutera le vendredi 3 novembre. Principales animations, le 3 novembre (13 h à 21 h), premier des trois concours tattoo à 18 h, concert du groupe Cora Lynn à 19 h. Le samedi 4 novembre (10 h à 21 h), danse amérindienne à 13 h, concerts, Tyl « In (acoustique blues) puis à 17 h, One Rusty Band. Dimanche 5 novembre (10 h à 20 h), concerts à 14 h, Jonathan Chabbey puis Peter May à 16 h 15. headtopics.com

