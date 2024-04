Un producteur belge annonce l'adaptation de La Marque jaune au cinéma

Un producteur belge a annoncé le projet d'adapter au cinéma , en prise de vues réelles, La Marque jaune, album de Blake et Mortimer considéré comme l'un des chefs d'œuvre de la bande dessinée . La production de ce film en anglais doit débuter à l'automne, avec un casting ciblant "des acteurs anglais de 30 à 40 ans, mais pas fermé à des stars hollywoodiennes ", a annoncé une porte-parole de la société Belga Films Group à l'AFP.

La réalisation de cette production européenne est confiée à Cédric Nicolas-Troyan, qui a travaillé sur la récente série Netflix Furies et signé en 2016 un film à gros budget avec Chris Hemsworth, Charlize Theron et Jessica Chastain, Le Chasseur et la reine des glaces. Le réalisateur Belge Jan Kounen a travaillé au scénario

