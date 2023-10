Un procès requis contre six hommes suspectés d’avoir initié des enfants aux psychotropes pour les pousser à

27/10/2023 22:05:00 / La source: lavoixdunord

Le parquet a réclamé que ces six hommes, âgés de 23 à 39 ans, comparaissent pour traite d’êtres humains aggravée et pour trafic de stupéfiants, psychotropes et recel de vols.