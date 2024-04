Un premier roman vertigineux d'un jeune professeur chrétien en milieu hostile

Jérémie Delsart, jeune professeur, offre un premier roman vertigineux : la plongée d’un enseignant chrétien en milieu hostile Les mauvaises langues diront : « Encore un roman de prof », « Voilà un énième brûlot contre l’Éducation nationale » ; pire : “C’est un réactionnaire ! » Goûtons plutôt à ce premier roman sans scrupule. Dans les pas de Baudelaire et Goethe, Jérémie Delsart réinvente le pacte faustien à la lumière de la modernité de l’enseignement.

Le jeune auteur chrétien décrit une œuvre du diable qui avance, de réformes en réformes, vers le progrès du « bien-être de l’apprenant ». Fils de diplomates, pianiste prodige, Théophile débute dans « l’un des plus sordides lycées du Rhône

