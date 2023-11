Un policier israélien visé par une attaque au couteau à Jérusalem-Est, l'assaillant tué

Un Palestinien a été tué ce lundi 30 octobre après avoir poignardé et blessé un policier israélien à Jérusalem-Est, secteur occupé et annexé par Israël, selon des sources policières. La police israélienne a tout d'abord indiqué dans un communiqué qu'un "suspect" avait "poignardé un policier près de la station-service Mendelbaum, sur la route 1 à Jérusalem".

L'hôpital Shaare Tsedek, où le policier blessé a été transporté, a de son côté indiqué avoir accueilli un homme d'une trentaine d'années ayant reçu des "coups de couteau au torse", en précisant qu'il se trouvait dans un "état grave mais stable".

