Un plébiscite pour les lignes à grande vitesse Toulouse-Bordeaux et Bordeaux-Dax

Un vrai plébiscite pour les lignes à grande vitesse (LGV) Toulouse-Bordeaux et Bordeaux-Dax. Tel est le sentiment qui ressort de l’enquête réalisée ce mois-ci par l’institut Odoxa pour le compte de la société du grand projet ferroviaire sud ouest (GPSO) et l’Agence GPSO, dont nous publions les résultats. Un plébiscite qui est d’ailleurs partagé de part et d’autre des Pyrénées puisque les Français et les Espagnols qui ont été interrogés portent le même regard positif sur ce grand chantier.

Des LGV qui profiteront à tous les territoires "D’abord, décrit très sommairement et objectivement, le GPSO est approuvé par près de 8 Français sur 10 et plus de 9 Espagnols sur 10. Il faut dire que les Français (79 %) et Espagnols (95 %) sont persuadés que cette nouvelle ligne à grande vitesse permettra de mieux connecter l’Europe, du Nord au Sud, et de l’Ouest à l’Est", indique Gaël Sliman, président d’Odox

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



ladepeche31 / 🏆 17. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

LGV Bordeaux-Toulouse et Dax : « Le financement fonctionne, les études avancent et les travaux commencent »Le préfet de Gironde Étienne Guyot confirme le calendrier du projet ferroviaire et son plan de financement. Et prévient les opposants : « Il ne faut pas minorer » les 26 collectivités partenaires du projet

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Ligne grande vitesse Bordeaux-Toulouse-Dax-Espagne : les populations sondées approuventUne enquête menée des deux côtés des Pyrénées montre des résultats favorables au projet. Détails et explications.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Bordeaux : les policiers interviennent pour tapage, elle les reçoit nue et les menace avec un couteauLes policiers ont dû utiliser leur pistolet à impulsion électrique pour maîtriser la jeune femme. Au vu de son état mental, incompatible avec une mesure de garde à vue, elle a été conduite à l’hôpital Charles-Perrens

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Union Bordeaux-Bègles (UBB) : le staff compte sur les internationaux français face à ToulouseL’Union Bordeaux-Bègles recevra le Stade Toulousain ce dimanche (21 h 05) au Matmut Atlantique lors de la 19e journée de Top 14. Le point sur l’effectif girondin à J-6

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

LGV Bordeaux-Toulouse : les opposants déposent une QPC sur la taxe spéciale d’équipementDans le cadre d’un nouveau recours contre le Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), les opposants ont décidé de déposer une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), estimant que la taxe locale pour financer ce projet serait contraire au principe d’égalité devant la loi.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Philippe Sereys de Rothschild : « Je veux faire connaître Bordeaux et que les gens boivent du bordeaux »À l’approche de la campagne primeurs, Philippe Sereys de Rothschild, dont la parole est rare, se confie sur la saga familiale, son château Mouton Rothschild et la crise dans le Bordelais

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »