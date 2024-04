Un pistolet à eau confondu avec une kalachnikov

La kalachnikov qu’un témoin pensait avoir reconnue était en réalité un pistolet à eau. Au lendemain de l’évacuation en urgence du village des marques, centre commercial situé à Villefontaine (Isère), les premiers éléments de l’enquête ont été communiqués par le parquet de Vienne. Le propriétaire du jouet, un jeune homme de 18 ans, avait été placé en garde à vue pour violences avec arme après s’être présenté spontanément aux gendarmes.

Le témoin affirmait avoir vu « un homme braquer quelqu’un dans le parking », précise la procureure Audrey Quey. Une procédure classée sans suite « En garde à vue, il a expliqué, tout comme sa petite amie, qu’ils avaient joué avec un pistolet à eau dans le parking et que le témoin avait pu se méprendre sur la réalité de la situation », souligne-t-elle. Et de poursuivre : « L’arme factice retrouvée dans le véhicule était bien un pistolet à eau. La garde à vue a été levée et la procédure a été classée sans suit

