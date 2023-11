Un petit paradis pour les pêcheurs et les randonneurs

Situé dans un cadre bucolique, le domaine des Trois Fontaines de Saint-Jans-Cappel est un petit paradis pour les pêcheurs, sportifs et autres randonneurs. Alors que la patronne, Séverine Péron, nous accueille avec un grand sourire, Anthony, son mari, s’occupe de ramasser les feuilles mortes dans les étangs privatifs du site. Le couple a racheté l’établissement fin 2019, trois mois avant le début de la crise sanitaire.

Depuis la crise sanitaire, bon nombre de riverains ont gardé l’habitude de se déplacer à bicyclette. D’autres randonneurs, partis des monts, mais aussi des cyclotouristes belges passent par le domaine pour faire une pause. « C’est pour ça qu’on a eu l’idée de demander le label Cafés Rando, explique Séverine. On possédait déjà le label national Accueil Vélo depuis deux ans.

Trois frères reprennent une boucherie-charcuterie artisanale à Saint-Pierre-ÉgliseMarc-Antoine, Rémy et Jean-Christophe Legaigneur se sont associés pour reprendre l'unique boucherie-charcuterie artisanale de Saint-Pierre-Église. Découvrez leur parcours et leur quotidien dans cet article. Lire la suite ⮕

Accident de la circulation à Saint-ÉtienneUn accident de la circulation s’est produit dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre, vers 2 heures du matin, sur la route départementale D 999, au lieu-dit Saint-Étienne, un kilomètre environ avant Saint-Sernin-sur-Rance. Le conducteur aurait donné un malencontreux coup de volant en voulant attraper son téléphone mobile. Le véhicule a dérapé et percuté la glissière de sécurité avant de s’immobiliser sur le côté de la route. Les occupants du véhicule sont sortis indemnes, à l'exception d'une passagère légèrement souffrante qui a été évacuée à l'hôpital de Saint-Affrique pour des examens de contrôle. Lire la suite ⮕

Trente-trois camions d'aide humanitaire entrent à GazaTrente-trois camions d'aide humanitaire sont entrés à Gaza dimanche via le point de passage de Rafah à la frontière avec l'Égypte, a indiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA). Il s'agit du convoi le plus important à pénétrer dans le territoire palestinien assiégé depuis la reprise limitée de l'acheminement de l'aide humanitaire, le 21 octobre, a précisé le Bureau onusien. Israël a bloqué toutes les livraisons de carburant, affirmant que le Hamas en profiterait pour fabriquer des armes et des explosifs. Lire la suite ⮕

Incendie mortel à Saint-Raphaël: mort du deuxième enfantGravement blessé dans l'incendie qui s'est déclaré dans une maison samedi matin, l'enfant est mort ce dimanche. Lire la suite ⮕

Val-d'Oise: un gendarme tue ses trois enfants avant de se suiciderVIDÉO - Un gendarme du Val-d'Oise a tué ses trois enfants avant de se suicider à son domicile de Vémars ce dimanche 29 octobre, a appris l'AFP auprès du parquet. Le militaire a tué ses trois filles, nées en 2013, 2016 et 2018, précise le parquet de Pontoise. Lire la suite ⮕