Un peeling au Phénol pour une peau plus jeune sans chirurgie

Votre peau aura l’air 10 ans plus jeune, et sans chirurgie, avec ce peeling au Phénol recommandé par les spécialistes.Lorsque l'on franchit le cap des 30 ans, la peau perd de son élasticité et les rides ainsi que les taches brunes font leur apparition. Pour les atténuer, il existe plusieurs méthodes. Utiliser des produits cosmétiques en est une. La chirurgie esthétique, une autre.

Si le Botox demeure une technique très efficace, mais ses résultats peuvent être comparables à d'autres interventions médicales sans aiguilles. C'est notamment le cas du peeling au Phénol qui offre des résultats époustouflants.Lorsque le thermomètre frôle le zéro degré, notre peau est mise à l'épreuve. Pour affronter l'hiver en douceur, il faut donc protéger sa peau. Optez plutôt pour un soin nourrissant renfermant des huiles végétales ou des céramides, ainsi que de l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire. Du côté du maquillage, choisissez un fond de teint à la texture plus couvrante et enrichi en actifs hydratant





bibamagazine » / 🏆 69. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Découvrez avec Nike Teens, les meilleures pièces dédiées aux adolescents sur le site de la marqueNike Teens met en avant les meilleures pièces dédiées aux adolescents ! Pour la vie de tous les jours ou pour le sport, il y a toujours le vêtement idéal sur le site de l’équipementier.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

Découvrez ce lave-linge Bosch qui en plus d’être remisé, consomme peu d’énergieSi vous avez besoin de remplacer votre ancienne machine à laver, n’allez pas plus loin ! Cdiscount vous propose en ce moment une offre exceptionnelle sur le lave-linge hublot Bosch et vous pouvez le commander à moins de 435 euros.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

Les pompiers australiens ont sorti leur nouveau calendrier : découvrez les photos sexy de 2024Six versions sont proposées cette année, dont une mettant en scène les pompiers en pleine action

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Miss France 2024 : découvrez le portrait des 30 candidates dans notre diaporamaLe 16 décembre prochain à Dijon, Miss France 2024 sera élue. Depuis samedi dernier, on connaît désormais le visage des 30 candidates en lice pour la couronne. Dans notre diaporama, retrouvez leur portrait avant les photos officielles du concours.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Microsoft intègre l'IA générative à sa suite bureautique : découvrez les nouvelles fonctionnalités sur Word, EMicrosoft a lancé ce mercredi 1er novembre Microsoft 365 Copilot, sa nouvelle technologie qui intègre des outils d'intelligence artificielle sur le modèle de ChatGPT dans ses différentes applications, à savoir Word, Excel, PowerPoint, Outlook, et Teams entre autres.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Découvrez quelles sont les arnaques les plus répanduesRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »