Un pâtissier lance une pâtisserie virtuelle sur Instagram

C’est après 10 ans passés dans la restauration rapide que Benjamin Costes fait le choix de la reconversion « passion ». Ce sera CAP en 1 an et mention complémentaire d’un an en suivant puis apprentissage pendant 2 ans à Ma Biche sur le Toit et petit passage chez Sandyan avant de vraiment mûrir le projet de se lancer. En Octobre 2023, Khaonom (qui signifie « pâtisserie » en Laotien) est lancé.

La particularité de cette pâtisserie est qu’elle n’existe pas physiquement mais uniquement via les réseaux sociaux et notamment Instagram (@khaonom.patisserie). Lien interne vers l’article n°11842744 Un choix dicté à Benjamin en partie par des raisons économiques, lancé une boutique coûte beaucoup d’argent, et c’est donc en « colocation » au sein d’un labo de dark Kitchen (plateforme de plusieurs box cuisines d’où partent les plats de certains « restaurants » pour site de livraison type Uber Eats) que le pâtissier pâtiss

