Un Parisien remporte le titre de Mister Île-de-France

Paris rafle encore le gros lot. Une semaine après Elena Faliez, la Miss Paris en titre sacrée Miss Île-de-France en Seine-et-Marne dimanche 22 octobre 2023, c'est un Parisien qui a remporté Mister Île-de-France, samedi 28, à Villabé, au sud de la capitale, dans le département de l'Essonne.Direction Mister France pour le néo-Parisien

À l'issue des votes du public, qui avait quinze jours pour désigner son favori par SMS, c'est le numéro 11, Rémi Ducrocq, qui l'a finalement emporté sur la scène de l'espace culturel la villa, dans la soirée de samedi, devant Julian Grigioni, Grégory Edwige, et onze autres prétendants âgés de 18 à 30 ans et mesurant au moins 1,75 m.

Originaire du Nord, le candidat de 27 ans et d'1,82 m a récemment posé ses valises dans la capitale. Un choix payant, puisqu'un an après avoir déjà concouru à un concours régional, il a cette fois décroché son billet pour Mister France. headtopics.com

