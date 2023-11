Un parcours atypique vers l'espace

On n’aurait pas imaginé – contrairement à ce que vous nous dévoilez dans votre autobiographie – que vous n’avez pas toujours rêvé deC’est un univers qui me fascinait, mais je ne m’y projetais pas. Pour moi, les astronautes étaient des gens exceptionnels qui faisaient des choses exceptionnelles dans un environnement exceptionnel. Et moi, j’étais une personne normale – et je le suis encore, il me semble ! – qui faisait des choses normales dans un environnement normal.

Le métier d’astronaute me faisait rêver, mais comme d’autres : pilote ou champion du monde de basket ! Ce n’est qu’à vos 30 ans, quand un ami vous envoie l’annonce de recrutement de l’Agence spatiale européenne (ESA), que le projet se concrétise ?J’y suis venu progressivement. D’abord en devenant ingénieur en aéronautique, puis pilote de ligne. Ces étapes m’ont rapproché de l’univers du spatial. Mais penser « un jour, je serai astronaute » n’aurait été ni raisonnable ni rationne





