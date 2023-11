Un octogénaire soutient la lutte contre les cancers masculins avec sa moustache

À 83 ans, André arbore fièrement sa moustache blanchit par le temps et pas seulement au mois de novembre. 'Ça fait des décennies que j'ai opté pour ce style !' plaisante-t-il. Ce n'est donc pas pour Movember que l'octogénaire se laisse pousser la moustache, en signe de soutien à la lutte contre les cancers masculins.Qu'est-ce que Movember ?Movember est un mouvement international organisé par la fondation Movember Foundation Charity.

Chaque année au mois de novembre, les hommes du monde entier sont invités à se laisser pousser la moustache pendant 30 jours dans le but de sensibiliser l'opinion publique et de lever des fonds pour la recherche sur les maladies masculines telles que le cancer de la prostate ou celui des testicules, ainsi que sur les problèmes de santé mentale souvent tabous chez l'homme. Le nom est un mot-valise construit sur la contraction de « mo », abréviation de moustache en anglais australien, et de « November » (novembre en anglais). Lancé en 2003 en Australie, l'évènement est devenu mondial et officiellement organisé dans plus de 20 pay





