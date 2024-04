Un objet venu de l'espace transperce une maison en Floride

Le 8 mars, un objet venant du ciel avait transpercé la maison d’un habitant en Floride . Celui-ci vient d’une cargaison de vieilles batteries, des déchets relâchés de l’ ISS en 2021 pourtant prévu pour rentrer dans l’atmosphère « sans danger », a confirmé la Nasa

Elle a confirmé lundi le scénario qui était alors supposé : l'objet vient d'une cargaison de vieilles batteries, des déchets relâchés de l'ISS en 2021 pourtant prévu pour rentrer dans l'atmosphère « sans danger ». L'objet incriminé, 700 grammes environ, est constitué d'un alliage de métaux nommé Inconel.

La Nasa a dit qu’elle menait l’enquête pour savoir pourquoi ce débris n’avait pas été entièrement détruit dans l’atmosphère, et s’il est nécessaire de changer ses pratiques.

