Un nouvel outil pour évaluer l'impact écologique des vêtements

Un nouvel outil destiné à prendre conscience de l’impact écologique de chaque achat, cette fois textile, et, notamment, lutter contre la fast-fashion. L’écoscore des vêtements sera déployé cet automne « de manière volontaire et encadrée » en magasin et sur Internet, a annoncé mercredi le ministère de la Transition écologique. Un premier pas avant, éventuellement, une obligation dès 2025.

