Un nouvel espace dédié aux familles ouvre à Lille

C'est un endroit qui n'existait pas dans le centre-ville de Lille. Un espace dédié aux familles avec enfants, aux mamans, aux papas, à tout le monde. Cap Sauvage proposera sur 260m2 un salon de thé adapté aux plus petits, des ateliers, des cours ainsi qu'une partie boutique. Le tout, avec une approche bien-être, positive et apaisante, pour se déconnecter de la ville et de ses soucis le temps d'une pause. L'ouverture est prévue le mercredi 6 décembre 2023, au 56 bis boulevard de la Liberté.

Deux mamans et un projet communLes Lillois en quête de déconnexion vont pouvoir dire merci à ces deux mamans ! Émilie Gaillard, 39 ans, et Kalina Mihaylova, 38 ans, se sont associées pour créer ce lieu qui manquait tant à Lille. Leurs parcours de vie et carrières respectives les ont amenés à se rencontrer une beau jour. D'un côté, Émilie, historienne de l'art a travaillé durant 15 ans dans des musées. Elle a ensuite organisé de nombreux événements mettant en valeur les petits créateurs locau





Lille_actu » / 🏆 71. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le bien-être et l’art de vivre reviennent à Lille avec le salon AmenagoLe salon de l’habitat est de retour du 4 au 12 novembre. Ce sera l’occasion de rêver et de réaliser les projets d’aménagement pour son logis: Amenago a, en effet, choisi cette année le thème de la maison réenchantée. À noter, l’arrivée d’un espace dédié à l’art et à ses artistes.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

Salon nautique du Cap d'Agde : le programme de la dernière journée, ce mercredi 1er novembreTrois conférences sont programmés aujourd'hui sur le salon.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Salon nautique du Cap d'Agde : la motorisation électrique débarque mais encore timidementSi les moteurs hors-bord électriques équipent de plus en plus les petites unités, il faudra encore attendre pour voir le tout électrique in-bord débarquer à bord des gros bateaux. Le motorisation in-bord diesel n'est visiblement pas prête de disparaitre.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Le Salon nautique du Cap d'Agde va devoir poursuivre son opération séductionL'édition 2023 s'est achevée ce mercredi 1er novembre sur un bilan largement positif. En terme de fréquentation, comme des volumes de vente. Mais les organisateurs n'auront pas l'occasion de se reposer sur leurs lauriers, car la menace du retour du salon nautique de Paris aux mêmes dates que celles du Cap d'Agde se profile.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Salon nautique du Cap d'Agde : les téléphones satellites pour garder le contactCommuniquer en mer, hors réseau téléphonique classique, est possible grâce à la téléphonie satellitaire, toutefois limitée lorsqu'il s'agit de surfer sur la toile.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Salon nautique du Cap d'Agde : des voiles à base de matières recycléesLes voileries proposent des voiles confectionnées à base de matières recyclées.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »