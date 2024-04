Un nouvel espace dédié au bien-être des familles

Deux bureaux, une salle de rencontre et de détente: l’espace Graines de Familles, «lieu dédié à l’accompagnement et au bien-être des familles», s’est installé en début d’année dans ce bâtiment de plain-pied situé à l’entrée du chemin de Peyreblanque, et qui abrite de nombreux professionnels de santé.

Une sophrologue, une éducatrice spécialisée, une kinesiologue, une éducatrice sportive et accompagnante à la parentalité, une praticienne et chiropractie, une praticienne en hypnose périnatale, une animatrice en ateliers d’écriture, une spécialiste de l’éveil musical et de la sonothérapie, une coach enfance-jeunesse: ce sont les praticiennes regroupées au sein de la structure. «Et la liste n’est pas close.D’autres professionnel(le)s peuvent encore nous rejoindre.Des créneaux sont disponibles», confie Camille Viard, consultante en parentalité, à l’origine de Graines de Famille

