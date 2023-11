"].join("")}var c="body",e=h;if(!e)return setTimeout(q,100);a.P(1);var d="appendChild",g="createElement",i="src",k=h("div"),l=k(h("div")),f=h("iframe"),n="document",p;k.style.display="none";e.insertBefore(k,e.firstChild).id=o+"-"+j;f.frameBorder="0";f.id=o+"-frame-"+j;/MSIE+6/.test(navigator.userAgent)&&(f="javascript:false");f.

Bonato remporte le Critérium des Cévennes et le championnat de France des rallyes 2023Yoann Bonato et Benjamin Boulloud ont remporté le Critérium des Cévennes et égalé le record absolu des six victoires. Ils sont également assurés de remporter le championnat de France des rallyes 2023, devenant le duo de pilotes le plus titré du championnat. Lire la suite ⮕

Tempête Céline : des vagues-submersion et des dégâts en FranceLa tempête Céline a provoqué des vagues-submersion et des dégâts en France , notamment en Vendée. Les intempéries ont également causé des inondations à Quimper. Lire la suite ⮕

Des militants dénoncent le nettoyage social en Île-de-France lors des Jeux olympiquesUn collectif de militants a projeté un message sur le bâtiment du comité d'organisation des Jeux olympiques pour dénoncer le nettoyage social en Île-de- France . Plusieurs associations ont placardé des affiches dénonçant l'expulsion des populations précarisées, l'exploitation des travailleurs sans-papiers et la réponse sécuritaire contre les personnes à la rue. Lire la suite ⮕

La France Insoumise : «Ce sont des complices, des serpillères du Hamas» assure Sébastien ChenuSébastien Chenu, Vice-président de l’Assemblée Nationale et député RN du Nord répond aux questions de Sonia Mabrouk. Il revient notamment sur les propos tenus par certains membres de la France Insoumise qui refusent de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Lire la suite ⮕

Un homme en détention provisoire après des tirs sur des ouvriers et des gendarmesUn homme d’une trentaine d’années a été placé en détention provisoire en attendant son procès, prévu pour lundi 30 octobre devant le tribunal correctionnel de Libourne, après des tirs sur des ouvriers et des gendarmes. Lire la suite ⮕

Weekend NBA : Défaites des Knicks et victoires des Sixers, des Bulls et de MinnesotaLes Knicks de New York se sont inclinés face à New Orleans, tandis que les Sixers, les Bulls et Minnesota ont remporté leurs matchs grâce à de belles performances individuelles. Lire la suite ⮕