Un nouveau pôle gériatrique spécialisé va être créé

Ambitieux, le nouveau pôle gériatrique va apporter une vraie plus-value, avec des spécialisations uniques sur le territoire. Cette nouvelle structure complétera l’actuelle Résidence Bel’Air pour en étoffer l’offre de soin. Après cinq années de travaux, cet Ehpad deviendra un pôle hyperspécialisé en gériatrie.

En collaboration avec l’ARS et les acteurs du territoire, son propriétaire, l’union mutualiste Vyv 3 Terres d’Oc a élaboré un programme complet de soins : l’ambulatoire, l’hospitalisation en gériatrie polyvalente, l’accompagnement à domicile, les soins palliatifs et un service géronto-psychiatrie et psychogériatrie. Une polyvalence qui en fait un pôle unique sur le territoire départemental, mais aussi une grande rareté à l’échelle nationale. La médecine des personnes âgées est sans doute la plus touchée par la crise de l’hôpital et de la sant

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



ladepechedumidi / 🏆 49. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Seine-et-Marne : dans cette résidence, les habitants pataugent dans l'eau depuis décembre 2023Construite au-dessus d'une nappe phréatique. Cette résidence rencontre déjà des problèmes d'infiltration, d'électricité et d'humidité dans les logements.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Cdiscount fait trembler la concurrence avec cette offre inédite sur cette imprimante HPTotalement adaptée à un usage domestique, l’imprimante numérique HP DeskJet 2810e est à prix cassé sur Cdiscount. Retrouvez-la dès à présent à un tarif inférieur à 50 euros grâce à cette promotion qui permet d’économiser quasiment 10 euros.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

Quelle est cette promotion qui fait passer cette machine à café Delonghi sous les 300 euros ?Si vous avez besoin d’une machine à café performante et pratique, alors, laissez-vous tenter par cette machine à café Delonghi dont le prix chute drastiquement sur Cdiscount mais plus pour très longtemps.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

AliExpress écrase le prix de cette montre connectée Amazfit avec cette remise de 63%Élégante et dotée de nombreux capteurs, la montre connectée Amazfit GTR 3 séduira aussi bien les sportifs que ceux qui recherchent une montre chic à porter au quotidien. À shopper en promotion chez AliExpress, cette montre intelligente vous aidera à garder un œil sur votre état de santé.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

Cette action a augmenté de 500 % cette année et pourrait encore doublerCette action a augmenté de 500 % cette année et pourrait encore doubler

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »

Avec cette remise de 34%, impossible de passer à côté de cette perceuse MakitaRéalisez tous vos travaux de perçage et de vissage sans effort, à l’aide de la perceuse-visseuse Makita 18V. Commercialisé à prix réduit par ManoMano, cet outil sans fil est accompagné de deux batteries, d’un chargeur et d’un coffret de transport pouvant aussi servir de mallette de rangement.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »