Un nouveau McDonald's à Carcassonne

Nous sommes conscients de la poussée de la concurrence mais notre objectif reste de faire mieux qu’eux et de rester les leaders. Le chef d’entreprise Alain Grand, qui a eu l’audace il y a trente-deux d’ouvrir le premier McDonald’s à Carcassonne, dans le centre-ville de la cité audoise, n’a pas perdu de son énergie entrepreneuriale. Bien que de nombreuses enseignes de fast-food se soient installées ces derniers mois, intensifiant l’offre, Alain Grand entend ne pas baisser la garde.

En effet, son offre de trois restaurants, deux à Carcassonne et un à Limoux, devrait être complétée d’un quatrième, toujours dans la ville préfecture, au niveau de la zone Pont Rouge. Le permis de construire vient d’être validé par la municipalité. "Un nouveau challenge" qui devrait aboutir dans les prochains mois et qui témoigne du succès d’une marque aux 2 millions de repas servis quotidiennement en France

