Un nouveau livre révèle des informations inédites sur la famille royale britannique

Alors que la dernière saison de The Crown est diffusée en France dès le 16 novembre, la famille Windsor se retrouve à nouveau exposée dans une œuvre. Cette fois, le biographe Omid Scobie entend révéler des informations inédites sur la famille royale britannique.

Dans Endgame : Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival, publié le 28 novembre, de nombreuses personnes ont témoigné sur la famille de Charles III, permettant à l’auteur d’accumuler 'les bombes' et d’affirmer que ses écrits ne laisseront pas les lecteurs indifférents. Le biographe Omid Scobie publie un nouveau livre sur le clan Windsor La publication prochaine de cet ouvrage provoque d’abord de nombreuses réactions, car Omid Scobie est associé depuis longtemps au duc et à la duchesse de Sussex : il a en effet publié Finding Freedom : Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family en 2020. Pour ce nouveau livre, le biographe a interviewé des membres actuels et anciens du personnel du palais, des amis de confiance, ainsi que des membres de la famille royal

