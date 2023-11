Un nouveau laboratoire d’analyses médicales arrive au Mans

Au Mans, c’est au 145 rue des Maillets, dans les anciens locaux du Crédit Lyonnais, que le laboratoire prépare son ouverture. À partir du lundi 20 novembre, les patients seront accueillis dès 7 heures du lundi au vendredi et à partir de 8 heures le samedi. Les Mancelles et Manceaux pourront réaliser ici toutes les analyses courantes. Les prélèvements seront acheminés vers le plateau technique de Laval pour être analysés., rassure le groupe.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.